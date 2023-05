Giro d’Italia 2023 | Primoz Roglic | “Non appena si presenta l’opportunità voglio attaccare”

(Di sabato 13 maggio 2023) Finalmente lo spettacolo tra i big al. Ad accendere la miccia è un superche, sulla salita de I Cappuccini, verso Fossombrone, attacca alla grande e mette in difficoltà Remco Evenepoel guadagnando 14” al campione del mondo. Le sue parole al traguardo: “È stata una buona giornata. Oggi avevo buone gambe e sono stato in grado di, guadagnando qualche secondo su alcuni corridori. Dovrò sfruttare tutte le opportunità che sino. Nonsi presenterà un’opportunità similerendere la corsa dura”. E ancora: “Oggi ci siamo riusciti. Sono molto concentrato e soddisfatto della mia condizione. Anche i rivali stanno bene, l’hanno dimostrato oggi. La cronometro di domani è completamente ...

Il vincitore dell'ottava tappa del, Ben Healy, ha commentato il suo successo, arrivato al termine di una lunga fuga a Fossombrone: "Sono molto contento. Questa mattina ho pensato che quella odierna fosse una buona tappa ...L'irlandese Ben Healy ha vinto per distacco l'ottava tappa del, la Terni - Fossombrone, di 206 chilometri. Il corridore della Ef è arrivato al traguardo a braccia alzate portando al termine con successo una fuga cominciata a quasi 50 chilometri ...Grazie a una fuga'altri tempi Ben Healy c onquista in solitaria l'ottava tappa del, la Terni - Fossombrone di 207 chilometri. Il 22enne irlandese della EF Education - EasyPost ha dato vita a un'azione solitaria di oltre 50 chilometri, dopo aver salutato la compagnia ...