Giro d’Italia 2023 | pagelle tappa di oggi | prime crepe per Evenepoel | Roglic esplosivo | Caruso c’è!

(Di sabato 13 maggio 2023)DISabato 13 maggio Ben Healy, voto 9: era largamente considerato il favorito in caso di fuga arrivata in porto. L’irlandese si dimostra un corridore di un livello superiore rispetto ai compagni di avventura, tanto che gli basta una sola accelerazione a 50 km dal traguardo per salutare la concorrenza ed involarsi in solitaria verso il successo. Aver gestito le forze nei giorni scorsi ed essere uscito immediatamente di classifica si rivela la scelta giusta alla prima occasione. Derek Gee, voto 7: risultato di grande spessore per il canadese. Uno dei più lesti ad entrare nella fuga giusta, utilizza le sue doti di passista per tenere duro nei momenti più difficili. La rimonta su Zana all’ultimo passaggio sullo strappo dei Cappuccini è un numero che ...