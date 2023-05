Giro d’Italia 2023 | ottava tappa Terni-Fossombrone oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilproseguecon l’, ladi 207 chilometri. Un’altra frazione che si preannuncia incerta ed esplosiva, con i muri da affrontare nel finale e le fatiche dell’arrivo di Campo Imperatore nelle gambe. Si preannuncia ancora battaglia sulle strade dell’edizione numero 106 della Corsa Rosa, di seguito tutte le informazioni per seguire lain tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIA: TELECRONISTI E COMMENTATORI IN TV: IL CALENDARIO COMPLETO, TV E– I corridori prenderanno il via dal ...