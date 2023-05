Giro d’Italia 2023 | la tappa di domani Savignano sul Rubicone-Cesena Percorso | altimetria | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Si svolgerà domenica 14 maggio, a partire dalle 13:10, la seconda cronometro del. Quella disarà la nona frazione della 106ma edizione della Corsa Rosa: ogni corridore dovrà percorrere 35 km dasul. Attenzione ai big della classifica generale, che, nonostante ilpianeggiante, si daranno sicuramente battaglia. La nonadelsi potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 12:25 alle 14:00 e su Rai 2 dalle 14:00 in poi e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 13:00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 12:25 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle ...