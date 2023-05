Giro d’Italia 2023 | il Covid colpisce ancora | si ritira Filippo Ganna

(Di sabato 13 maggio 2023) Arriva una delle peggiori notizie, anzi forse la peggiore, che il ciclismo italiano potesse avere quest’oggi.è risultato positivo al-19 e, per questa ragione uno degli uomini di spicco della Ineos Grenadiers non partirà nell’ottava tappa che va da Terni a Fossombrone. Questo il comunicato social della squadra: “Sfortunatamentenon prenderà parte all’ottava tappa del, dopo esser risultato positivo al test per il-19 e aver mostrato sintomi simili a quelli influenzali.ora riposerà e recupererà pienamente prima di riprendere il programma corse dell’anno“.: tutti i ...

Filippo Ganna è positivo al Covid ed è costretto a lasciare il Giro d'Italia che disputa oggi l'ottava tappa da Terni a Fossombrone. Lo riferisce il sito della Gazzetta dello Sport. La Corsa Rosa perde così uno dei protagonisti più attesi. Filippo Ganna risulta positivo al Covid e non prenderà parte alla tappa di oggi, l'ottava, del Giro d'Italia 2023, frazione con partenza da Terni ed arrivo a Fossombrone per una lunghezza di 207 chilometri. Il 26enne piemontese della Ineos - Grenadiers non segnalava sintomi troppo evidenti.