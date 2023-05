Giro d’Italia 2023 | Ganna positivo al covid si ritira

(Di sabato 13 maggio 2023) La corsa per lui finisce prima dell'ottava tappa Filippofuori dal. La Ineos Grenadiers ha ufficializzato, prima della partenza dell’ottava tappa, la Terni-Fossombrone di 207 km, la positività dial-19. Quello dinon è il primo caso di positività alnel corso di questa edizione della corsa rosa. Ieri, prima della partenza per Campo Imperatore, erano stati annunciati i forfait di Nicola Conci dell’Alpecin e di Giovanni Aleotti della Bora Hansgrohe. Prima della sesta tappa, invece, si era fermato a causa del virus il francese Clement Russo dell’Arkea-Samsic. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Filippo Ganna fuori dal2023. La Ineos Grenadiers ha ufficializzato, prima della partenza dell'ottava tappa, la Terni - Fossombrone di 207 km, la positività di Ganna al Covid - 19. Quello di Ganna non è il ...... ma non vi fate prendere in, perché ve lo diranno quelli che ... 'L'obiettivo è arrivare a fine legislatura con un'... In politica estera,'altronde, rivendica Meloni, il governo 'non si ...Spedizione goliardica dei tifosi del Napoli a Milano che, festeggiato lo scudetto ormai più di una settimana fa a Udine, continuano ildelle celebrazioni. Una quindicina di sostenitori azzurri si sono presentati allo Juventus Store del capoluogo lombardo, in corso Matteotti, "mascherati" da Osimhen, con tanto di ...