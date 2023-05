Giro d’Italia 2023 | dominio per Ben Healy a Fossombrone | primo vero attacco per Primoz Roglic

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo una primavera da sogno, nella quale ha conquistato risultati di lusso come il secondo posto all’Amstel Gold Race e la quarta piazza alla Liegi-Bastogne-Liegi, arriva una vittoria eccezionale per Ben. L’irlandese della EF Education-EasyPost timbra il cartellino nell’ottava tappa del, trovando il successo in quel dicon una spettacolare andatura sul finale, con la quale ha distrutto la concorrenza. Prima ora di corsa a velocità folli: 50 km/h e scatti praticamente ad ogni metro. In cinque sono riusciti ad avvantaggiarsi: Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Ben(EF Education-EasyPost), Derek Gee (Israel – Premier Tech), Toms Skujins (Trek-Segafredo) e Carlosna (Movistar Team). Successivamente, dopo il costante ...

Filippo Ganna fuori dal2023. La Ineos Grenadiers ha ufficializzato, prima della partenza dell'ottava tappa, la Terni - Fossombrone di 207 km, la positività di Ganna al Covid - 19. Quello di Ganna non è il ......- Rcs Sport scioglierà le riserve 48 ore prima - sono arrivate tutte le informazioni sulle chiusure strade in vista del passaggio nella nostra regionale della 1 3esima tappa del2023. ...Grande pubblico a Terni e lungo tutto il percorso Umbria di nuovo in vetrina per il passaggio dell'ottava tappa del, giunto alla 106° edizione. Giornata anche particolare che è stato anche un compleanno per il, considerando che l'inizio della corsa c'è stato proprio il 13 maggio 1909, in una ...