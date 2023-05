Giro d’Italia 2023 | Damiano Caruso | “Mi sono gestito | la cronometro sarà diversa Evenepoel…”

Per lui, soprattutto per unche si è svegliato ancora annoiato dopo la mancanza di attacchi di ieri. C'era bisogno soprattutto di una tappa così per rimettere a posto un po' di conti. ...Quinto è Andrea Manzi a 2', sesto il fratello'arte Pasquale ... costretto al ritiro nel quartocome l'altra big azzurra Giulia ...Europei di Ostia con ben 5 medaglie su 6 assegnate all'. ...Ben Healy vince per distacco l'ottava tappa del, la Terni - Fossombrone di 207 km. Il corridore irlandese della EF Education - EasyPost si impone dopo una fuga di quasi 50 km con 1'50' sul canadese Derek Gee (Israel - Premier Tech), ...

LIVE Giro d'Italia: 8ª tappa, -7 km al traguardo, Healy va da solo La Gazzetta dello Sport