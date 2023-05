Giro d’Italia 2023 | Andreas Leknessund | “Bellissimo difendere la maglia rosa Classifica? Non ci penso”

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Resiste in. Il norvegese del Team DSM riesce ail simbolo del primato nell’ottava tappa alper soli otto secondi su Remco Evenepoel: dopo aver risposto in prima persona all’attacco di Primoz Roglic sulla seconda scalata dei Cappuccini, il leader dellaè andato un po’ in crisi ma ha limitato i danni, potendo così indossare per la quinta volta laè stato ascoltato ai microfoni della Rai per parlare della propria corsa, ed è raggiante per essere riuscito alaanche quest’oggi: “Riuscire quest’oggi alacosì è stato ...