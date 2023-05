Giovane cade da spallette Arno a Pisa | ferito

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 13 maggio 2023)– Un 27enne è rimasto, fortunatamente in modo non grave, dopo essere caduto dallesull’la scorsa notte nel centro di. La richiesta di soccorso è scattata questa notte intorno alle ore 2.30 e per recuperare ilè stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco esperta in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Noemi Durini: la telefonata all’amica Elisabetta, bugie e tradimenti di Lucio Cedu: condannata di nuovo l’Italia per i fatti della Scuola Diaz, G8 ferita ancora aperta Sara Scimmi, la ragazza è morta travolta da un camionista? Maltempo, Civita (Cosenza), gruppo di escursionisti travolti da torrente: 10 morti Calderoli: ‘Festa della ...