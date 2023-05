«Giorgia» | «Volodymyr» | l’amicizia nata tra Meloni e Zelensky che ha fatto ritardare il cerimoniale

(Di sabato 13 maggio 2023)si sono visti, faccia a faccia, per 70 minuti (più del previsto), prima di una colazione a base di pesce (più leggera di quanto previsto da qualche esponente del governo). E persi

Così il presidente ucrainoZelensky nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il premierMeloni. ChigiRoma, 13 maggio 2023 "Duecentomila bambini sono stati portati via dall'Ucraina", ha detto il presidente ucrainoZelensky in conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi con la premierMeloni. ChigiE questo il messaggio che, allunisono, Sergio Mattarella eMeloni hanno ribadito aZelensky. Il presidente ucraino e' arrivato questa mattina a Roma, per una tappa che ha visto nel ...

Giorgia e Volodymyr, parola d'ordine “ricostruzione” Formiche.net

“Ci aspettiamo molto dal summit della Nato" previsto a Vilnius a luglio, e in particolare che vengano fatti passi avanti sull'adesione all'Alleanza. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Z ...Il presidente a Porta a Porta su Rai1: "Se la Russia attacca i Paesi baltici, i vostri figli saranno in guerra". Colloquio con il Papa in Vaticano e ...