Giorgi-Muchova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) Camilase la vedrà contro Karolinanel terzo turno degli, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Altra avversaria azzurra per, che al secondo turno ha annullato un match point a Trevisan, spuntandola per 7-5 al terzo. Il livello però ora si alza visto che sfiderà, reduce da due vittorie contro Rus e soprattutto Alexandrova, quindicesima testa di serie, sconfitta in due set.ha vinto l’unico precedente a Wimbledon nel 2021. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 14 maggio, conancora da definire. La ...