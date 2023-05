Gf Vip 7 | Elenoire Ferruzzi dopo la lite con Oriana Marzoli | “La sua storia con Daniele Dal Moro? È finta! Lei è gelosa di me perché…”

(Di sabato 13 maggio 2023)ha parlato per la prima voltalaconal compleanno di Alfonso Signorini. Lo ha fatto concedendo un’intervista a Fanpage.it, sostenendo che alla base dell’accesa querelle con la venezuelana ci sarebbeDal. Sebbene con il veneto lanon abbia avuto interazioni dalla fine del Grande Fratello Vip 7, poco tempo fa ha risposto ad un commento di utente sollevando dubbi su presunti scambi di effusioni avuti nella Casa con il fidanzato di. Una mia fan aveva scritto che c’erano stati dei baci censurati dal Gf. Io ho commentato con degli applausi ed è sembrata una conferma. Effettivamente, io estavano sempre fuori in giardino da soli ...

Qualche utente affezionato alle dinamiche del GF7 ha fatto notare a Venza che in realtà l'... Oriana Marzoli Nikita Pelizon Matteo DiamanteFerruzzi Patrizia Rossetti Attilio Romita ...Romina era invece presente all' ultima edizione del Festival di Montecarlo , ideato dal suo ex fidanzato, conCasalegno e il Principe di Monaco Alberto . Una storia d'amore lunga 5 anni. ...Ieri a Milano il party per i 59 anni del conduttore tv. Ma tra Oriana Marzoli edFerruzzi qualcosa è andato ...

Elenoire Ferruzzi sulla lite con Oriana: Gelosa dell'intimità con ... Fanpage.it

Dopo la furiosa lite che l'ha vista coinvolta insieme a Oriana Marzoli, Elenoire Ferruzzi ha rotto il silenzio ed ha deciso di dire la sua ...Oriana Marzoli riabbraccia sul lavoro le due amiche Giaele De Donà e Micol Incorvaia: ecco cosa faranno insieme ...