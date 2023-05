Germania | avanza l’estrema destra nei sondaggi

Mosca: "Subito chiarimenti" A Bakhmutla controffensiva ucraina Zelensky a Roma Secondo il ... Subito dopo Zelensky partirà alla volta della. Risorse addizionali per questo articolo ...Inil numero delle assemblee cittadine locali estratte a sorte, così come le iniziative per istituirle, è cresciuto costantemente negli ultimi anni. A settembre si aggiungerà la prima ...Kieva Bakhmut: "Liberati 2 chilometri di terrorio occupato". Putin esce dal trattato sulle ... i russi mentono sulla mancanza di munizioni" 19:21 Zelensky a giorni in, possibile visita ...

L'Ucraina avanza a Bakhmut, Zelensky è a Roma: incontri con ... Euronews Italiano

Il partito AfD di estrema destra avanza nei sondaggi in Germania. L’AfD è infatti al secondo posto con il 17% delle preferenze. Al primo posto la CDU/CSU con il 31%. Netto calo dell’SPD. Un sondaggio ...