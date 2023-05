GdS – Inter | Marotta su Inzaghi e Onana | “Restano”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 13 maggio 2023) 2023-05-11 17:13:42Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: L’amministratore delegato nerazzurro sul portiere: “Noi non vogliamo metterlo sul mercato, lui è contento di vestire la nostra maglia” Appena un giorno dopo il trionfo in casa del Milan nel primo round dell’Euroderby, l’amministatore delegato dell’Giuseppeè tornato al Meazza in occasione dell’evento Il Foglio a San Siro. “La partita di ieri? La squadra ha raccolto i frutti di un’ottima prestazione. Nella prima fase del match siamo stati bravi a fare gol, nella seconda abbiamo annullato le offensive del Milan. L’atteggiamento è da apprezzare. Resta comunque un’altra partita, che dovremo giocare con grande determinazione”.e…— Parole di stima, oltre che per i giocatori, ...