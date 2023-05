Gasperini | «Primo tempo discreto | poi surclassati Non abbiamo avuto motivazioni adeguate alla classifica»

(Di sabato 13 maggio 2023) SERIE A. Le parole del tecnico atalantino dopo la sconfitta con la Salernitana. «Sono responsabile per l’atteggiamento del secondo: ci siamo sciolti e nonil carattere per portare almeno in porto il risultato».

All.:Ammoniti: Scalvini, Lovato, De Roon, Coulibaly per gioco scorretto leggi anche ... ecco gli incontri storici tra rossoneri e nerazzurri Ilderby di Milano ufficiale risale al 10 ...tempo difficile per Atalanta e Salernitana, costrette a fare i conti non solo con gli ...si gioca subito la carta Hojlund, mentre perde Soppy e Djimsiti nel corso della ripresa,

Gasperini: "Dominati nella ripresa, il primo responsabile sono io" La Gazzetta dello Sport

La Salernitana batte 1-0 l'Atalanta al fotofinish ed ipoteca la salvezza. Tre punti d'oro firmati Candreva per i campani che si aggiudicano una partita combattuta e ricca di emozioni. LA CRONACA Il go ...Paulo Sousa ancora una volta spiazza tutti: dentro Lovato, Mazzocchi e Botheim, lasciando Gyomber, Kastanos e Candreva in panchinan e riproponendo dal primo minuto Piatek. Gasperini dal canto suo può ...