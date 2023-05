Gasperini | «Mi sento responsabile | possiamo essere fuori da tutto»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023) L’Atalanta ha perso incredibilmente in trasferta contro la Salernitana, Gian Pieroè stato duro su Dazn a proposito del match. FUTURO – Gian Pieronon si è risparmiato dopo la sconfitta dell’Atalanta: «Abbiamo qualche chance di partecipare all’Europa League o alla Conference League, maancheda. Il settimo posto penso sia garantito, ma non so se sarà sufficiente per l’Europa. Candreva ha fatto un grande gol, dobbiamo accettare che anche loro hanno queste qualità. Non so quale sarà la quota Europa, non so neanche di quale. Cerchiamo di battagliare, ma non c’è il Dna e lo spirito dell’Atalanta adesso e mi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...