(Di sabato 13 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Guardiamo avanti per consolidare ed espandere, nei prossimi anni, i progressi finora compiuti e continuare asu soluzioni comuni per unapiùin un’ottica di maggiore equità”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, intervenendo alla sessione congiunta Finanze e Salute a Nagasaki, che ha aperto la riunione dei Ministri della Salute in occasione del G7 in Giappone.Tre le sessioni di lavoro, tra sabato e domenica, dedicate all’Architettura sanitaria, la Copertura sanitaria universale e Innovazione in.Durante la prima sessione sono stati affrontati i temi legati al rafforzamento dell’architettura sanitaria, alla luce del post pandemia, migliorando la capacità di ...

... i progressi finora compiuti e continuare asu soluzioni comuni per una sanità globale più resiliente in un'ottica di maggiore equità". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio,...... i progressi finora compiuti e continuare asu soluzioni comuni per una sanità globale più resiliente in un'ottica di maggiore equità". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio,...Oggi il ministro della Salute Oraziopartecipa al vertice , così come ieri ha fatto il ... Viene poi detto che si continuerà a"a stretto contatto con le autorità di vigilanza e di ...

G7, Schillaci "Lavorare insieme per una sanità globale più resiliente ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – “Guardiamo avanti per consolidare ed espandere, nei prossimi anni, i progressi finora compiuti e continuare a lavorare ...In attesa del summit di Hiroshima, dal 19 al 21 maggio, il G7 riunisce alcune ministeriali. Oggi quella della Salute, partecipa il ministro Schillaci. Il governatore della Banca d’Italia avverte: “Pes ...