Il G7 prevede di lanciare uno schema di partenariato per diversificare le catene di approvvigionamento nel tentativo di ridurre la dipendenza dal commercio con la Cina. "Attraverso la pandemia, ...E dal, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere non manca di sottolineare come, in questo contesto,dare spazio a docenti esterni dove manchino adeguate specializzazioni, ...... ha aggiunto ancora Visco al termine del G7 Finanziario in. Ha spiegato che "la politica ...capire come va l'economia e quanto la politica monetaria ha efficacia". Schillaci a Nagasaki ...

G7, Giappone: bisogna diversificare la supply chain Agenzia askanews

Una fitta agenda proposta dalla presidenza di turno giapponese vedrà i leader dei sette paesi più industrializzati affrontare i temi più ...L'economia globale è stabile nonostante guerra e inflazione, ma il rischio è dietro l'angolo: il comunicato del G7 in Giappone.