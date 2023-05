Fuorisalotto | tutte le novità per arredare di verde il terrazzo

Leggi su panorama

(Di sabato 13 maggio 2023) Piante carnivore per tenere lontani gli insetti e stile «Japanese garden» sono solo alcune delle idee per rendere green casa e balconi. Viaggio, in anteprima, nei tanti Festival botanici italiani. Cambio di stagione e passaggio di testimone, dal Fuorisalone al «». Che sarebbe quell’appuntamento diffuso per cui a partire da maggio e fino a ottobre, da Nord a Sud lungo tutta la Penisola, terrazzi, cortili e «roof garden» si trasformano in lussureggianti spazi all’aperto arredati con il meglio del design vegetale. Come accade per gli interni della casa, anche il balcone e l’eventuale giardinetto meritano di essere rinnovati ogni anno con fiori, arbusti e alberelli di tendenza e facili da coltivare, da scovare nei vivai e nelle mostre deldove, secondo i dati forniti da Myplant & Garden, il più importante appuntamento fieristico ...