Frosinone-Genoa | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) Ormai agli sgoccioli il campionato diB, giunto alla trentasettesima giornata. Tra gli incontri in programma spicca il big match, che andrà in scena alle ore 16:15 allo stadio Benito Stirpe. Entrambe lehanno già ottenuto l’aritmetica promozione inA, e potranno quindi giocare libere dalle pressioni e contendersi la palma di regina del campionato cadetto. La squadra di Grosso è in cima alla classifica ormai da mesi e ha accumulato 74 punti: ai ciociari basterà quindi un pareggio per assicurarsi di chiudere il campionato in prima posizione. Gli uomini di Gilardino sono secondi con 70 punti e, a sole due partite dal termine, dovranno obbligatoriamente centrare la vittoria per insidiare il primato ai laziali. Le ultime da ...