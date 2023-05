(Di sabato 13 maggio 2023) Davideha detto la sua su Dazn sulla sconfitta del Sassuolo contro l’Inter. Altro gol a San Siro per il centrocampista. CRESCITA – Davidegià guarda al futuro: «Personalmente mi manca tutto, non simai di. Devo migliorare nel carattere, dire sempre quello che si pensa non va bene. Anche a livello tecnico sicuramente. Io penso che da mezz’ala mi trovo meglio. Ho detto semplicemente la verità: i compagni hanno creduto in me, il mister poi ha creduto in me, èil primo perché in Serie A non c’ero mai. Non è facile, mi sono aggrappato alla riconoscenza nei confronti del mister del Sassuolo. Io faccio un discorso generale, dico tranquillamente per esempio se una persona mi è antipatica. Io sono sincero, tutti sanno ciò che penso ed è un discorso ...

Frattesi: «Non si smette mai di crescere, non è stato facile…» Inter-News.it

6.5 Handanovic In campo per scaldarsi in vista della finale di Coppa Italia, o come compensazione perché quella finale non la giocherà In ogni caso, buona prestazione. Una bella parata su Frattesi. N ...