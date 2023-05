Francia e Spagna sbagliano nei confronti dell’Italia Polillo spiega perché

Leggi su formiche

(Di sabato 13 maggio 2023) C’è più di un pizzico di autolesionismo nelle polemiche dinei. Più decifrabile l’attacco della vice premier spagnola, Yolanda Díaz, nonché ministra del Lavoro nel governo socialista di Pedro Sánchez. “Con il decreto sul lavoro l’esecutivo di Giorgia Meloni ha mostrato di voler governare contro lavoratori e lavoratrici”: questo il commento all’ultimo decreto legge, varato in Italia, il 1 maggio. Che già tante polemiche, da parte dell’opposizione, aveva suscitato. Uniti ai plausi di Gad Lerner verso la reprimenda spagnola. Inil tasso di disoccupazione, specie giovanile, è tra i più alti a livello europeo. Gli ultimi dati parlano di una cifra complessiva che supera il 13 per cento. Tre anni fa era addirittura superiore al 15 per cento. A marzo, per fortuna, ...