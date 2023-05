Francesco riceve Zelensky | le sofferenze del popolo ucraino e gli sforzi per giungere alla pace | i temi affrontati nel colloquio

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo la ‘visita istituzionale’ a Palazzo Chigi, dove si è intrattenuto con la premier Giorgia Meloni, il presidente– per la prima volta nella capitale – si è diretto sulla sponda opposta del Tevere, direzione San Pietro. Ad accogliere Zelesky, facendo leva su un bastone, Papache, affiancato dal reggente della Casa Pontificia – padre Leonardo Sapienza – ha subito salutato l’ospite con un caloroso “La ringrazio per questa visita“, ricambiato da un altrettanto cordiale ‘great honour’.da: unserrato di quaranta minuti nell’Auletta Paolo VI, e poi l’incontro tra le due rappresentanze diplomatiche Poco dopo, intorno, alle 16.10, i due si sono ritirati nell’Auletta Paolo VI, dove si sono trattenuti in un fittodurato circa 40 minuti. ...

IL PAPA LONEL PRIMO POMERIGGIO - Alle 16.10 il presidente ucraino è arrivato in Vaticano per l'incontro previsto con papa. L'incontro non è stato nel Palazzo Apostolico ma nella ...

