Francesco | Accoglienza e natalità non contrapposte La linea di Meloni | «L’utero non si affitta»

Papacollega la natalità con l'che "non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c'è nella società". E ritorna sul tema ..."Dalla crisi non si esce da soli - dice a chiare note Papa- o siamo tutti o non siamo tutti". E dalle crisi non si esce mai uguali, o migliori o peggiori, a seconda delle scelte che si ...... all`Udienza del mercoledì, poi, ha raccontato ancora, 'sono arrivato davanti a una ... 'La natalità, così come l', che non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa ...

