Formia Firmato protocollo per gestire l’area archeologico-naturalistica della “Villa di Mamurra”

(Di sabato 13 maggio 2023)– L’amministrazione comunale diha approvato ildi intesa con il Parco regionale Riviera di Ulisse e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, finalizzato alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale esistente sul territorio, dove l’ente comunale avrà il compito diL'articolo Temporeale Quotidiano.

... il brano 'Bella Ciao' che la banda musicale Umberto Scipione dinon ha eseguito nel giorno ... Un eventodalla sezione locale dell'Anpi - intitolata a Pietro Ingrao - e seguito dalle ...... dal centro commerciale 'Itaca' dial polo fieristico di Sora. L'investimento stimato per l'... LE OPERE COMPENSATIVE La 'Elco srl' nell'accordo di programmanel 2019 con il Comune e il ...... il brano 'Bella Ciao' che la banda musicale Umberto Scipione dinon ha eseguito nel giorno ... Un eventodalla sezione locale dell'Anpi - intitolata a Pietro Ingrao - e seguito dalle ...

FORMIA, NOMINA VACANTE AI LAVORI PUBBLICI. VILLA ... Latina Tu

FORMIA – Dopo Frascati, Arpino. La località che ha dato i natali a Marco Tullio Cicerone è quella che viene più menzionata da qualche settimana presso la ripartizione Lavori Pubblici del comune di For ...FORMIA – Un decreto per la sostituzione di un dirigente del comune di Formia per soli due giorni, il 4 ed il 5 maggio. L’ha firmato il sindaco Gianluca Taddeo confermando l’assoluta situazione di prec ...