Formazioni ufficiali Salernitana-Atalanta | le scelte di Gasperini e Sousa

(Di sabato 13 maggio 2023) Gli schieramentidiper la 35° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le: i nerazzurri di Gian Pieroper inseguire il sogno Champions League; i granata per ipotecare la salvezza. Ecco ledel match.: LEIn attesa delle

Ledi Aston Villa e Tottenham, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Premier League 2022/2023. Sfida importante in chiave europea, con gli ospiti attualmente sesti e i ...LE(calcio d'inizio ore 14) CAGLIARI (3 - 4 - 1 - 2) : 1 Radunovic; 14 Deiola, 3 Goldaniga, 4 Dossena; 28 Zappa, 8 Nandez, 29 Makoumbou, 37 Azzi; 5 Mancosu; 30 Pavoletti (cap.), ...Cronaca con tabellino della partita [ AGGIORNA LA DIRETTA DI FIORENTINA - UDINESE ] RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - UDINESE Domenica 14 maggio 2023 dalle 14 ledalle 15 la ...

Due giornate alla conclusione per mantenere la posizione dentro i play off Manca sempre meno al fischio d’inizio di Bari- Reggina. Di seguito le scelte dei due tecnici: Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino ...Bari-Reggina, la cronaca della partita del San Nicola: il racconto della la penultima del campionato di Serie B 2023-2024 ...