Fondi Aggredito a Londra | Marco Pannone traferito in un reparto del Policlinico “Gemelli” di Roma

Il sostegno al popolodall'invasore russo è una scelta convinta e doverosa, in difesa dei ... ha smentito che userà idel Pnrr per nuovi aiuti militari a Kiev'. I passi della premier ...La fidanzata Marica Betta , par aiutarlo, aveva anche lanciato una raccoltaper finanziare il ... Lo avrebbealle spalle, impedendogli di difendersi, ripetutamente e con violenza ......svolgerà al Tar di Trento per definire il futuro del mammifero che lo scorso 5 aprile ha... Potremo anche avviare una raccoltaper sostenere almeno in parte le spese per l'operazione. Si ...

IL GIOVANE DI FONDI AGGREDITO A LONDRA TRASFERITO AL ... Latina Tu

Soddisfazione e commozione, i sentimenti espressi dalla mamma Enza, dal papà Giuseppe e dalla sorella Veronica, all’arrivo con Marco Pannone in un reparto specializzato del Policlinico Gemelli di Roma ...E’ atterrato ieri sera l’areo che ha riportato a casa Marco Pannone, il 25 enne di Fondi ricoverato da cinque mesi a Londra, dopo la vile aggressione subita la notte tra il 2 e il 3 dicembre, fuori da ...