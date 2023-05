Fognini - Rune pronostico | Internazionali d' Italia | Over 9 5 1° set a 2 20

Le quote diAnche secondo tutti i principali siti scommesse ,è decisamente favorito: la quota per il successo del danese è di 1.18 per NetBet, Better e GoldBet. Mentre la ..., in palio gli ottavi Andrà in scena domenica 14 maggio l'incontro tra Holgere Fabio: presto si scoprirà l'orario e il campo, che con ogni probabilità sarà il centrale. Il ...Fabioha dato buoni segnali. L'azzurro nel match di ieri ha battuto Kecmanovic, regalandosi il match con uno dei talenti del momento, il giovane danese Holger. Nella sua intervista post partita,...

ATP Roma, Rune accende la sfida con Fognini: “Sarà selvaggia!” Ubitennis

Dopo le vittorie contro Murray e Kecmanovic, Fabio sfida il danese classe 2003: ci si aspetta un clima infuocato per Fognini-Rune.Holger Rune è già pronto a sfidare Fabio Fognini: sarà una delle sfide più attese della domenica del Foro Italico di Roma. Agli Internazionali d'Italia il danese punta a fare bene, ma il ligure è uno ...