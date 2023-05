Fognini-Rune | a che ora inizia e dove vederlo in tv | programma ATP Roma 2023

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Il secondo match dalle 11.00, che si giocherà comunque non prima delle 12.30, sulla Grand Stand Arena agli Internazionali d’Italia, domani, domenica 14 maggio, sarà quello tra la wild card azzurra Fabio, e la testa di serie numero 7, il danese Holger. L’azzurro, classe 1987, attualmente è scivolato al numero 130 del mondo, mentre il danese, classe 2003, si è issato al numero 7 ATP: Holgerha vinto l’unico precedente tra i due, andato in scena nel Masters 1000 del Canada lo scorso anno, imponendosi in due set per 6-3 7-5. La sfidadel torneo ATPverrà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now, Tennis TV. Diretta ...