Florin Raducioiu lancia ombre sulla serie A degli anni ’90 | “A Brescia mi iniettavano liquido rosso | al Milan prendevo pasticche”

(Di sabato 13 maggio 2023) Si torna a discutere di doping nel calcio. O almeno, di quanto visto in passato nel calcio italiano. Lo sport più amato al mondo vive ormai sempre meno episodi del genere, ma per alcuni in passato i giocatori sono stati ‘vittime’ di varie sperimentazioni, provocando anche alcune morti premature. A parlarne apertamente è l’ex attaccante rumeno, uno dei tre calciatori che ha militato in tutti e cinque i campionati europei di grido. Lasciando un’impronta soprattutto in Italia: dal 1990 al 1994 ha vestito le maglie di Bari, Verona,(dove esplose nel 1992-93 con 13 reti) e(vincendo Scudetto, Supercoppa Italiana e Champions League), per poi ritornare a vestire la maglia delle Rondinelle nel 1998 fino al 2000.ha parlato di alcune pratiche mediche sospette ...

