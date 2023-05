Floccari | «L’Inter si è ritrovata! Aveva perso una caratteristica»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023)vededi nuovo sul pezzo, dopo una fase centrale di stagione con tante difficoltà. L’ex attaccante, intervenuto a DAZN, trova unain particolare su cui la squadra di Inzaghi è cresciuta nelle ultime settimane. ORA IN MEGLIO – Sergiofa l’elenco di cosa è migliorato in queste settimane: «Più in generalesi è ritrovata nell’ultimo periodo. Ha ritrovato lo spirito giusto, la partecipazione giusta in entrambe le fasi, la partecipazione offensiva con tanti uomini chetempo fa.rimane una squadra per qualità e per profondità della rosa altamente competitiva, che può ambire veramente al top». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...