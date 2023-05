Firenze | furto su auto alle Cascine | 30enne sorpreso con refurtiva e tirapugni

(Di sabato 13 maggio 2023) La Polizia di Stato è intervenuta in viale degli Olmiper la segnalazione di un uomo intento a danneggiare un’mobile in sosta per poi frugarvi all’interno

... allo stadio Artemio Franchi di, i ladri sono entrati in casa sua e hanno portato via un borsello contenente mille euro in contanti. Vittima delè Sofyan Amrabat , centrocampista ...... dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di, avverrà la restituzione alla comunità del ... ha permesso ai militari dell'Arma di localizzare l'opera oggetto dipresso una casa d'aste ...... trafugato nel 1988 dalla chiesa di Sant'Ansano di Borgo San Lorenzo () e recuperato dai ... ha permesso ai militari dell'arma di localizzare l'opera oggetto dipresso una casa d'aste ...

Firenze, furto a casa di Amrabat (mentre lui giocava contro il Basilea) Corriere Fiorentino

La Polizia di Stato è intervenuta in viale degli Olmi alle Cascine per la segnalazione di un uomo intento a danneggiare un’automobile in sosta per poi frugarvi all’interno ...Mentre lui giocava la semifinale di andata di Conference League, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, i ladri sono entrati in casa sua e hanno portato via un borsello contenente mille euro ...