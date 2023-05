Fiorentina | ultras Basilea devastano sette autobus a Firenze | denunciati

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) I tifosi delprotagonisti di atti di vandalismo a. Come spiegano foni interne ad Autolinee Toscane all’Ansa, i supporter svizzeri hanno devastato e distruttodei diecidel servizio pubblico messi a disposizione per gli spostamenti dal centro allo stadio Franchi per la partita di Conference League. La società che gestisce il trasporto su gomma ha deciso di sporgere denuncia alle forze dell’ordine: “Questo non è solo un danno all’azienda ma anche ai cittadini e agli utenti che non potranno contare su questi mezzi fino alla fine della riparazione. Il parco mezzi è limitato e molto vecchio, stiamo facendo gli investimenti che servono, però chiaramente episodi di teppismo come questo affaticano il nostro programma di lavoro”, commenta At. SportFace.