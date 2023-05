Fiorentina - Udinese | pronostico | l' 1 + No Gol vale 3 40

Si parte con la 35esima giornata di Serie A. Al Franchi si gioca: fischio d'inizio domenica alle 15. La squadra di Italiano arriva dalla sconfitta per 2 - 1 contro il Basilea nell'andata delle semifinali di Conference League. Gli uomini di ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio* 65, Inter 63, Milan 61, Atalanta* 58, Roma 58,46,46, Bologna 46, Monza 46, Torino 46, Sassuolo 44, Empoli e Salernitana* ...Commenta per primo Il tecnico dellaVincenzo Italiano ha parlato ai canali della società alla vigilia della gara contro l''Scenderemo in campo con lo spirito di aggiungere punti ancora alla classifica. Abbiamo grande ...

La formazione di Italiano non perde da sei gare casalinghe di campionato. Il pronostico e tutte le quote di Fiorentina-Udinese ...Per la sfida del Franchi tra Fiorentina e Udinese, Italiano dovrà fare a meno di un attaccante titolare per preservarlo al meglio per la trasferta di Basilea.