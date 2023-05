Fiorentina | Italiano | 'Abbiamo ancora bisogno di punti in campionato | non molliamo'

Lo ha detto Vincenzopresentando attraverso i canali ufficiali del club la gara interna ...questo impegno in campionato che ci deve far trovare pronti - ha ribadito il tecnico della...... ormai salvo da diverse settimane e in lotta per l'ottavo posto insieme a, Torino, ...detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio. A ...- Udinese: le ultime notizie sulle formazioniprevede un ampio turnover, al fine di preservare i suoi giocatori migliori in vista del match con il Basilea. Davanti potrebbe dare ...

Italiano: “Ogni partita è un esame, mai mollare. Vogliamo tornare a vincere” Viola News

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Chawinga incontenibile nella vittoria bella e convincente dell’Inter che dopo il pareggio esterno con la Juventus, si rilancia contro la Fiorentina Da un’Inter cui si chiedeva una conferma dopo l’otti ...