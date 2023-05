(Di sabato 13 maggio 2023) "Parliamo la lingua dei diamanti dal 1447”. Un gran bel biglietto da visita per l’antico – ma ancora in attività – quartiere di Anversa dove si lavorano i diamanti. Certe ambientazioni più di altre sono ricche di storie. E in questo caso di attrattive per gli spettatori che hanno amato “Shtisel”: prigionieri volontari e felici, per svariate ore, di una famiglia chassidica di Gerusalemme. Gran cappelli di pelo (esistono speciali contenitori da viaggio, se ne vedono all’aeroporto Ben Gurion), lunghi riccioli, renitenza ai vaccini – nel loro quartiere di Brooklyn scoppiò anche un focolaio di rosolia. I copricapo di pelo – lo abbiamo scoperto guardando su“La famiglia dei diamanti” – vengono protetti dal maltempo con custodie di plastica trasparente. Lainizia con un suicidio, e un funerale sotto la pioggia, dopo un’accesa discussione ...

Vergine molti potrannosentirsi più liberi. Bilancia hai bisogno dipausa. Scorpione sarai più preoccupato per la tua coppia o per la tua famiglia. Sagittario potresti vivere...Ma è noto che Pesci così come la moglie Nunzia D'Elia vantinolunga militanza nelle file di ...tanto decantato Pinelli faccia conseguire anche un recupero di credibilità del Csmlibero ...GEMELLI : c'è preoccupazione perpersona a loro cara. Non devono affaticarsi in questo periodo. ... CANCRO : Luna e Venere favorevoli esta per finire l'effetto contro di Giove che ha ...

Finalmente una serie su Netflix che non sembra già scritta con ChatGPT Il Foglio

Oggi sabato 13 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Da non perdere le qualifiche e la Sprint Race del GP di Francia per la MotoGP. Ottava tappa al Giro d'Italia sui muri marchigiani, mentre ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...