Filippo Ganna positivo al Covid si ritira dal Giro d’Italia

Niente ottava tappa del Giro d'Italia per. Il 26enne piemontese, della Ineos - Grenadiers, è risultato positivo al Covid , dopo che nei giorni scorsi aveva mostrato sintomi simil - influenzali. Una circostanza che lo ha ...non sarà al via dell'ottava tappa del Giro d'Italia. "Dopo essere risultato positivo al Covid - 19 e aver mostrato lievi sintomi simil - influenzali - scrive la Ineos Grenadiers - ...Il Giro d'Italia perde uno dei suoi protagonisti:è risultato positivo al Covid - 19 e non sarà ai blocchi di partenza dell'ottava tappa della corsa da Terni a Fossombrobne. Lo ha comunicato la sua squadra, la Ineos Grenadiers Non ...

