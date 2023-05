Filippo Ganna positivo al Covid | si ritira dal Giro d' Italia

deve interrompere prematuramente la sua avventura al Giro d'Italia 2023 . L'azzurro non partirà oggi per l'ottava tappa a causa della positività al Covid 19. Per lui primo ritiro al Giro.TERNI.ha il Covid e abbandona il Giro d'Italia. Niente ottava tappa per lui, la Terni - Fossombrone, in Umbria. Lo dice la sua squadra, la Ineos Grenadiers: "Dopo aver mostrato lievi sintomi ...Dopo essere risultato positivo al Covidsi è ritirato dal Giro d'Italia. L'annuncio del ritiro alla vigilia della cronometro di Cesena dove si attendeva una grande prestazione.

