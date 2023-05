Figlio al guinzaglio mentre picchia la mamma | ' L' ha legato come un cane per impedirgli di aiutarla'

Avrebbe legato con uniladolescente della compagna per impedirgli di difendere la madre , che subiva aggressioni e minacce soprattutto durante il periodo del lockdown . Con l'accusa di maltrattamenti in ...L'uomo avrebbe infatti legato con uniladolescente della donna per impedirgli di difendere sua madre. Stando alle ricostruzioni della donna, il 51enne avrebbe prima colpito il cane ...Avrebbe legato con unildella compagna per impedirgli di difendere la madre, che subiva aggressioni e minacce soprattutto durante il periodo del lockdown. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, ...

Venezia, legò al guinzaglio il figlio della compagna: uomo a giudizio Sky Tg24

Un 52enne di Verona è stato rinviato a giudizio per aver legato con un guinzaglio il figlio adolescente della compagna. L'intento dell'uomo era quello di impedire al ragazzo di difendere la madre, che ...Avrebbe legato con un guinzaglio il figlio adolescente della compagna per impedirgli di difendere la madre, che subiva aggressioni e minacce soprattutto durante il periodo del lockdown.