Festa della Mamma 2023 | biglietti fai da te | gli auguri personalizzati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 maggio 2023) Finalmente ci siamo, manca davvero poco alla tanto attesa e sentita! Molto spesso leghiamo queste speciali ricorrenze a gesti eclatanti e regali altisonanti ma, se ci riflettiamo bene per un attimo, basta davvero poco per far felice un genitore. Anche solo il pensiero, che scalda il cuore. Tornando un po’ indietro con gli anni chi non ricorderà le poesie scritte per la, ini colmi di dediche e cuoricini, i lavoretti delle elementari! Quanto di più genuino e sincero era racchiuso in gesti così semplici eppure a dir poco speciali ed emozionanti? Per laabbiamo pensato di proporvi un paio di idee per la realizzazione di alcunifai ...