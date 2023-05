Ferrero | 'Pur di salvarla ridarei la Sampdoria per un euro a Garrone | colpa sua nella trattativa saltata con Vialli'

(Di sabato 13 maggio 2023) La, ultima in classifica e già retrocessa in Serie B, rischia il fallimento. Il proprietario del club blucerchiato, Massimo...

La Sampdoria, ultima in classifica e già retrocessa in Serie B, rischia il fallimento. Il proprietario del club blucerchiato, Massimo Ferrero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: ...Il proprietario del club blucerchiato a un passo dal fallimento: “Io, Garrone, la trattativa saltata con Vialli, i tifosi e il rischio fallimento. Vi dico tutto” ...