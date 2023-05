Favoritissima la svedese Loreen data vincente al 51% Tra gli ospiti c' è anche Mahmood con Imagine di John Lennon

Leggi su iodonna

(Di sabato 13 maggio 2023) Questa sera su Rai 1 (ore 20.35) va in onda l’attesissima finale di Eurovision 2023. Come per le due semifinali, a commentare la diretta da Liverpool ci saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi. I Paesi in gara sono 26. Cioè i 20 artisti usciti dalle semifinali e i 5 “Big Five” con il posto già prenotato in finale grazie ai contributi consistenti dati alla manifestazione: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Un gruppo a cui si aggiunge l’Ucraina, classificatasi di diritto per la finale dopo la vittoria dello scorso anno. Eurovision 2023: i 26 cantanti in finale, da Mengoni aguarda le foto ...