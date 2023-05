Fast and Furious 12 | Vin Diesel conferma un altro capitolo?

(Di sabato 13 maggio 2023) Vin, durante l’anteprima mondiale diX, si sarebbe lasciato sfuggire l’arrivo diand12 nella saga, da considerarsi la terza parte di una trilogia formata daX e11 Vi avevamo detto alcuni giorni fa che l’undicesimo lungometraggio sarà l’ultimodella lunghissima saga con protagonista Vin. Lo stesso attore avrebbe però dichiarato nelle ultime ore, in concomitanza con l’anteprima mondiale diX, che la verità potrebbe essere un’altra e che ci potrebbe essere unand12. Stando a quanto dichiarato da Vindurante l’anteprima mondiale – tenutasi ieri, 12 maggio, a Roma – potrebbe però essere in arrivo un 12° film, ...

Un sacco di stelle di Hollywood sono approdate a Roma per la premiere mondiale diX, nuovo capitolo del franchise di...A quanto pare ancheX, il decimo capitolo della saga ad alto contenuto di adrenalina e velocità dal 18 maggio al cinema, ha una scena dopo i titoli di ...FunzionalitàCut con Machine Learning Final Cut Pro per iPad, sfrutta il silicio Apple e il machine learning per velocizzare l'editing. Un'altra funzione utile è che i creator possono rimuovere ...

Fast and Furious 10, il cast sul red carpet della premiere di "Fast X" a Roma. FOTO Sky Tg24

La scena nei titoli di coda di Fast X include un ritorno completamente inatteso nel franchise di Fast & Furious ...Si è tenuta ieri sera la premiere mondiale a Roma di Fast X, decimo episodio della saga Fast & Furious, e la critica ha espresso i suoi primi pareri.