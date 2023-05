Fashion week spagnola | i designer del futuro puntano sull’inclusività

(Di sabato 13 maggio 2023) Citazioni, accostamenti, l’estate che si incontra con l’inverno, voluminosi cappelli sopra a bermuda maschili, piumini e gonne corte, passamontagna colorati, gingilli, provocazioni. Ecco la modain occasione della collezione per l’autunno/inverno di quest’anno. Un percorso, anzi, un sentiero che è iniziato trenta edizioni fa e che quest’anno ha presentato il suo trentunesimo corredo, nel tripudio degli aranci e degli olivi del giardino del Recinte Modernista, a Barcellona, un ex ospedale ora adibito a eventi, conferenze, spettacoli. Niente a che vedere con le atmosfere algide, pretenziose, curate fin nei dettagli a cui siamo di solito abituati. Per la modaciò che conta è innanzitutto divertirsi. E il concetto di divertimento, di elasticità, di sperimentazione trova il suo connubio perfetto nelle nuove generazioni, nella sostenibilità ...

Tutto questo è 'Emozioni in movimento,colors Perugia' , in programma sabato 13 maggio alle ore 21 presso il Cineteatro Posto Unico di Deruta . L'evento, ad ingresso libero, è ...De Matteis (Pitti Immagine): "Elementi per essere ottimisti per il 2023" Pitti Uomo - che insieme alla Milano Men'sè il punto di riferimento del settore a livello mondiale - è la ...La sfilata di Giorgio Armani chiude in bellezza la Milano2023 Le parole delle istituzioni accademiche Proprio l'eleganza, la caratteristica più tangibile dell'universo e dell'uomo ...

La Porsche 968 L'Art di Justin Bieber alla London Fashion Week ... Automoto.it

La casa tedesca ha lavorato con il brand francese L'Art de L'Automobile per questa Porsche 968. J ustin Bieber ha messo nella sua collezione d'auto un nuovo pezzo molto particolare: si tratta di una P ...Algoritmi e approcci innovativi ai contenuti: intervista a Gloria Maria Cappelletti, direttrice di Red-Eye, il primo magazine nativo per il metaverso ...