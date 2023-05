Farris | «Spogliatoio tanto unito | non abbiamo ancora fatto niente»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023) Massimiliano, secondo di Inzaghi, ha commentato in collegamento da San Siro con Dazn la partita dell’Inter con il Sassuolo di questo sabato sera. RIPRESA – Massimilianoparla così del momento dell’Inter: «Sono giocatori fondamentali, anche Gagliardini e Asllani che tolgono minuti a coloro che hanno giocato di più in queste settimane di tante partite. Io sono sorpreso perché il nuovo entrato dà di più, ossia Mkhitaryan. Il Sassuolo è forte, anche quest’anno dopo la Champions e le energie spese. Siamo partiti con le difficoltà che sapevamo, ti allungano loro e siamo stati fortunati in alcuni episodi. L’avevamo anche sistemata, sul 3-0 non doveva esserci questo calo, che penso sia stato fisico più che mentale. Trovare gli equilibri in queste situazioni non è semplicissimo, Inzaghi con la voce soffre anche se quest’anno è migliorato. Nelle ...