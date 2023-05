Famiglia | FdI a Pd | ' assegno unico aumentato del 50% | governo dei fatti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag (Adnkronos) - "Questo è ildei, e sull', come su altre misure, lo ha dimostrato fin dal primo giorno. Nonostante il tentativo del Pd di sminuire gli interventi messi in atto nella legge di bilancio, in, l'è statoben oltre quello che affermano i parlamentari Lepri e Delrio: è stato incrementato del 50 per cento per il primo figlio e dal terzo figlio in avanti per i primi anni di vita, e del 50 per cento della quota forfettaria per le famiglie numerose, in questo caso in modo strutturale e senza limiti di reddito né di età dei figli fino a 21 anni". Lo afferma Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile in Veneto del Dipartimento Pari opportunitàe valori non ...