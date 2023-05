“Fabio Fazio fuori dalla Rai! A breve l’annuncio”

Abbonati per leggere anche Leggi anche Arisa, l'amore, gli errori e quell'idea sui sogni: "Ha ragione Marzullo, aiutano a vivere meglio"verso Discovery, parte il conto alla rovescia ...Tu domenica vai da, e non ci vai " almeno credo " con una mascherina sugli occhi, come una coprotagonista di "Eyes Wide Shut" (un film che il tuo pubblico non avrà mai sentito nominare). ...Esiste questa capacità, questo talento, e soprattutto la forza progettuale per evitare che gli affezionati della domenica dio del mercoledì di Rocco Schiavone scappino dalla Rai e vadano ...

Fabio Fazio a Discovery, firma a un passo: il conduttore lascia la Rai Corriere della Sera

Erin Doom sarà ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio domani alle 20.00 su Raitre per un’intervista in cui svelerà per la prima volta la propria identità. La misteriosa scrittrice, di cui finora si ...Fabio Fazio è in procinto di lasciare la Rai, pronto ad andare a Discovery dopo un corteggiamento di anni sempre rispedito al mittente. Lo scrive La Stampa. Secondo il quotidiano torinese, “i giochi s ...