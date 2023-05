Fabio Fazio dopo 40 anni lascerebbe la Rai “conto alla rovescia”

(Di sabato 13 maggio 2023)avrebbe festeggiato 40in Rai a ottobre di quest’anno, ma stando agli ultimi rumor (La Repubblica ha parlato addirittura di “”) per quella data sarà già altrove. Il contratto, scrive Repubblica, “non è stato rinnovato” e la “voce più accreditata, che molti danno per certa, è che il conduttore approdi a Discovery, dove già il manager Beppe Caschetto aveva portato Maurizio Crozza e dove il comico ha continuato a fare satira con Fratelli di Crozza“. Che Tempo Che Fa e il suo tavolo hanno garantitoRai ascolti ottimi e ospiti altisonanti (negli ultimiMadonna, Lady Gaga, Ed Sheeran…), eppure l’orientamento della trasmissione avrebbe fatto storcere il naso all’attuale Governo Meloni....

