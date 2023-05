Fabbian | Inzaghi non ne fa a meno | ancora titolare in Bari-Reggina

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023)in, sfida valevole per la trentasettesima giornata di Serie B. Il giovane in prestito dall’Inter sempre più importante, soprattutto in questo finale di stagione. ALTRA DA– Giovanniuna voltaper la sua trentacinquesima partita da(su trentasette). Il centrocampista in prestito dall’Inter non trova la via del gol da Cittadella-del 18 febbraio. Sempre fondamentale in questa stagione per Filippoche punta forte su di lui anche per queste ultime giornate di campionato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...